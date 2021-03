Google dice addio agli occhiali VR Cardboard dopo sette anni dalla nascita

Google ha ufficialmente detto addio a Cardboard, la sua soluzione ideale per tutti coloro che volevano entrare nel mondo della realtà virtuale senza spendere cifre troppo elevate: lanciato nel 2014 e proposto molto prima di prodotti come Oculus Rift e HTC Vive, ha aperto il mondo VR a molti utenti causando una crescita in tale mercato.

Secondo alcuni utenti il destino di Cardboard era già scritto ancora nel 2019, quando altri visori proposti dai competitor hanno iniziato a riscuotere un successo maggiore e la proposta di Google risultava già obsoleta in quanto basata esclusivamente su smartphone. Inoltre, due anni fa Big G ha pure annunciato che si stava spostando su un modello open source che avrebbe consentito agli sviluppatori di creare esperienze VR per l’headset dalla modica cifra di 15 Dollari e, nel mentre, stava abbandonando il progetto Daydream View.

L’ultima goccia è stata la rimozione del prodotto dal negozio ufficiale del colosso di Mountain View, dove ora il link originale riporta l’utente alla homepage o mostra il messaggio “Non vendiamo più Google Cardboard sul Google Store, continueremo ad aiutare la comunità a costruire nuove esperienze attraverso il nostro progetto open source Cardboard”.

Senza dubbio, però, Cardboard mantiene una certa importanza: 5 milioni di persone ne hanno acquistato uno in poco più di un anno dopo il suo lancio, permettendo loro di comprendere in cosa poteva consistere la realtà virtuale e il suo impatto in molti settori, sia ludici che professionali. Insomma, resterà un pezzo importante del puzzle della storia dei sensori VR.

Intanto Big G ha dichiarato che si impegnerà a bloccare il tracciamento degli utenti su internet con l’intento di focalizzarsi sulla protezione della loro privacy.