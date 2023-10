Google dice addio alle password: Passkey abilitate di default sugli account

Sullo stesso blog dove Google ha annunciato di aver bloccato un imponente attacco DDoS, il gigante del web ha annunciato un altro importante passo in avanti per il futuro passwordless. Il futuro, anche per Google, è rappresentato dalle passkey che da oggi diventano più accessibili e diventano l’opzione di login di default per gli account Google.

Ciò vuol dire che dalla giornata odierna, ogni qualvolta che si accede ad un account, si visualizzerà una richiesta che permetterà di creare ed utilizzare in maniera semplice ed immediata una passkey. Il processo semplifica in maniera importante l’accesso, grazie all’attivazione automatica dell’impostazione “salta password quando possibile” dalle impostazioni dell’account.

Lo scorso anno, Google aveva implementato il supporto Passkey su Chrome ed Android e praticamente tutti i giganti del web stanno adottando questo nuovo standard che è caratterizzato da una maggiore sicurezza (dal momento che basta utilizzare un’impronta digitale, la scansione del volto o il PIN) e velocità (il login è il 40% più veloce delle password).

A ciò Google aggiunge che “abbiamo scoperto che uno dei vantaggi più immediati delle passkey è che risparmiano alle persone il mal di testa di ricordare tutti quei numeri e caratteri speciali nelle password”. Anche Apple, ad esempio, sta puntando sulle passkey per proteggere gli Apple ID dei propri utenti.