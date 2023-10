Google verso l'addio a Samsung? Tensor G4 e G5 saranno 'fatti in casa'

Dopo il lancio di Google Pixel 8 e 8 Pro, una delle componenti dei due smartphone che più ha fatto storcere il naso ai fan è il chipset Tensor G3 di Big G. Anche la stessa Google sarebbe stata delusa dal chip co-prodotto con Samsung, e ora vorrebbe spostarsi verso dei SoC realizzati completamente "in casa".

Una roadmap pubblicata dal leaker OreXda su X, infatti, spiega che Google vorrebbe progressivamente slegarsi da Samsung per la produzione dei suoi chip. La collaborazione tra le due aziende è iniziata con il Tensor G1, di cui Samsung ha progettato sia la CPU che la GPU, mentre il lavoro backend è stato eseguito da Big G. Per i chip Tensor G2 e G3, invece, Google si è occupata anche del design della GPU, lasciando solo la CPU al colosso di Suwon.

Le cose, però, cambieranno con il chip Google Tensor G4. OreXda, infatti, ha spiegato che la CPU del Tensor G4 potrebbe essere disegnata da Google, che così inizierebbe a realizzare "in casa" i suoi chip, affidandosi a Samsung solo per la loro produzione all'atto pratico. Tuttavia, avvisa sempre lo stesso leaker, pare che il Tensor G4 non rappresenterà un grandissimo cambiamento rispetto al chip di attuale generazione.

Certo, alcune novità ci saranno: Google implementerà i nuovi Core ARM, misteriosamente messi da parte dal Tensor G3 in favore delle soluzioni old-gen della medesima azienda, ma il Core Count di CPU e GPU rimarrà invariato, così come la loro architettura di base e quella del chip dedicato all'IA. Non sembra poi che cambierà il nodo produttivo del SoC, che resterà a 4 nm.

Il vero "salto" arriverà invece con il Tensor G5, che sarà interamente realizzato da Google, che si occuperà del design di CPU, GPU e sistemi backend in ogni loro parte. Con ogni probabilità, addirittura, Google abbandonerà Samsung non solo come partner tecnologico, ma anche come foundry, rivolgendosi invece a TSMC e ai suoi nodi a 3 nm. L'unico problema? Il Tensor G5 arriverà solo tra due anni, con Pixel 10: per allora, Apple, Qualcomm e MediaTek (e forse anche la stessa Samsung) potrebbe aver fatto altri grandi passi in avanti.