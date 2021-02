Google aggiorna Android TV: avrà tre nuove schede e UI simile a Google TV

Google ha deciso di rinnovare l’interfaccia di Android TV rendendola molto più simile alla nuova UI di Google TV che, per ora, è possibile provare con mano solamente se si possiede un Chromecast di ultima generazione. L’aggiornamento, però, potrebbe non riguardare i televisori con sistema operativo Android usciti diverso tempo fa.

Innanzitutto, vediamo quali sono le novità in arrivo: i dispositivi Android TV ora avranno tre nuove schede chiamate Home, Scopri e App, tutte visibili nella parte superiore dello schermo a sinistra. La scheda Home servirà, molto semplicemente, per visualizzare la pagina principale del proprio Smart TV con riquadri disposti in varie sezioni; la pagina App, invece, si occuperà solamente di mostrare le applicazioni installate nel televisore.

La vera grande funzionalità inedita riguarda la scheda Scopri, dove sarà possibile vedere una serie di suggerimenti personalizzati per film, programmi e serie TV in diretta e anche nei servizi a cui si è iscritti, da Netflix a Prime Video, passando anche per Apple TV e, nel caso degli utenti statunitensi, Hulu e altri piani dedicati allo streaming.

Come detto inizialmente, non è ancora ben chiaro se questa nuova interfaccia giungerà su tutti gli Android TV: considerato che ora la maggior parte di essi esegue Android 9 o 10 e non è detto che l’aggiornamento all’ultima versione del sistema operativo del robottino verde arrivi in tali modelli, questo update potrebbe essere un “adattamento” di Google TV per dispositivi più vecchi. Nel caso di Android TV risalenti a 4-5 anni fa, invece, le probabilità di vedere questa UI sono abbastanza basse.

In ogni caso, l’aggiornamento arriverà prima in Australia, Canada, Germania, Francia e Stati Uniti, per poi estendersi a più paesi (tra cui l’Italia) nel corso delle prossime settimane.

A proposito di Android TV, TCL ha reso noti i propri piani per la disponibilità dell’aggiornamento ad Android 11 dei suoi modelli.