Google aggiorna Bard: migliorata la logica e programmazione

Il chatbot Google Bard, che è disponibile anche in Italia, si aggiorna e migliora ulteriormente. Con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Google ha annunciato che grazie ad una nuova tecnica chiamata “implicit code execution”, Bard è migliorato nella logica e programmazione.

Nel comunicato viene evidenziato come Bard non si baserà più sul modello multimodale LLM per la risoluzione dei problemi, ma anche su altri sistemi che permetteranno al chatbot di offrire risposte più precise e “consentiranno a Bard di generare ed eseguire codice per potenziare le sue abilità di ragionamento e logica”.

Google spiega che il nuovo approccio prende ispirazione da una dicotomia ben studiata e nota nell’intelligenza umana, trattata nel libro “Thinking, Fast and Slow” di Daniel Kahneman.

A livello pratico, l’aggiornamento migliora di circa il 30% l’accuratezza dell’IA nella risoluzione dei problemi di logica e matematica.

Non è tutto però, perchè Bard sarà anche in grado di calcolare i fattori primi di numeri a 10 cifre, ma anche scrivere parole complesse al contrario e modificare e gestire i dati prodotti dall’IA nell’app Fogli. Google sottolinea che “Bard potrebbe non generare codice per aiutare a formulare risposte rapide, e potrebbe non includere il codice eseguito nella sua risposta”. Tuttavia, “questa migliore capacità di rispondere con capacità strutturate e guidate dalla logica è un passo importante per rendere Bard ancora più utile.”