Google aggiorna il suo browser: sempre più IA, dal turismo alla moda

A poche ore di distanza dal rinvio del lancio di Google Bard in Europa, arriva oggi una pletora di novità per la ricerca visiva sul browser di Big G tramite Google Lens. Sì, avete capito bene: Lens non serve più solo per identificare piante e opere d'arte, ma vi aiuterà nello shopping e nella cura della pelle, tra le altre cose.

Per quanto riguarda la cura della pelle, per esempio, con l'ultimo aggiornamento di Lens potrete caricare su Google foto della vostra pelle, che saranno analizzate dal software IA di ricerca per immagini di Big G e verranno confrontate con quelle di altri problemi noti, che vanno dai morsi di zanzare, ragni e zecche fino a rush cutanei e psoriasi. Ovviamente, però, l'utilizzo di Google Lens non sostituisce le indicazioni di un medico: se la vostra pelle presenta dei problemi, rivolgetevi ad un dottore dopo aver consultato il browser di Mountain View.

Tra le altre novità di Lens, poi, abbiamo una feature utilissima per lo shopping online: il software di Google, infatti, vi permette di verificare come vi stanno gli abiti che state per ordinare in rete. Per farlo, vi basterà caricare una foto di voi stessi su Lens, che, tramite le immagini del prodotto, gli algoritmi di Big G e l'IA generativa, vi mostrerà se l'indumento vi starà bene una volta indossato. Perfetto se non siete sicuri sulla taglia da acquistare.

Per i viaggiatori, invece, Google ha annunciato l'espansione di Immersive View, che vi permette di esplorare i modelli 3D di alcune città, tra cui Dublino, Amsterdam e soprattutto le italiane Firenze e Venezia, mostrandovi da vicino ben 500 monumenti sparsi in tutto il mondo. La feature è comunque già attiva per grandi metropoli quali New York e Tokyo.

Infine, è in fase di rollout anche un'altra feature, che vi permette di generare con l'IA degli itinerari di viaggio e dei riassunti delle principali attrazioni da visitare nel luogo in cui vi trovate, permettendovi così di esplorare a fondo le principali città del mondo senza l'ausilio di una guida.