Google aggiorna Chrome per Android: tante ottime novità per esperienza su tablet

La gamma Pixel di casa Google sta per arricchirsi di un altro dispositivo, ovvero il nuovo Pixel Tablet atteso per il 2023. Il suo debutto avrebbe finalmente convinto la Grande G a migliorare l’esperienza delle app su tali dispositivi Android, tanto che recentemente sono giunte molte novità per Google Chrome su tablet.

Come ripreso dai colleghi di TechCrunch, la società di Mountain View ha lanciato un aggiornamento per Chrome per tablet Android con funzionalità inedite per affinare la user experience. In primis notiamo la vista affiancata per mostrare più schede su schermo allo stesso tempo, facilitando così la navigazione della barra degli indirizzi.

Ad accompagnare questa novità è una feature drag-and-drop che consente agli utenti di spostare link, immagini e testi da Chrome ad altre applicazioni come Gmail, Keep e Foto. La medesima funzionalità è approdata mesi addietro nel resto della suite di app Google; pertanto, si tratta di una semplice uniformizzazione dell’ecosistema di servizi anche su tablet.

Altra novità interessante è il layout a griglia delle schede aperte su Chrome. Non ci si troverà più costretti a navigare sulla barra superiore orizzontale, che può diventare confusionaria quando ci sono tante schede attive: basterà uno swipe up dal fondo dello schermo per ottenere anteprime più chiare e facilmente accessibili.

Lola Adams, Product Manager di Chrome, ha dichiarato: “Non importa se preferisci utilizzare un mouse, uno stilo o il dito, l'esperienza di Chrome su Android dovrebbe essere intuitiva e familiare sui tablet come sul computer o sul telefono. Esploriamo costantemente nuovi modi per rendere più facile e divertente l'utilizzo di Chrome sul tuo tablet Android, sia che si tratti di una navigazione più semplice con la griglia delle schede visiva, del passaggio alla modalità desktop o della ricerca rapida della scheda”.

