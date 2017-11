Google aggiorna Fogli, Documenti e Presentazioni con supporto a iOS 11 e iPhone X

iPhone X è nelle mani degli utenti da quasi 1 mese, l'ultimo device di Apple presenta una nuova risoluzione che richiede agli sviluppatori di adattare le loro app per essere visualizzate a schermo intero senza bande nere.

Non tutte le applicazioni presenti nell'App Store sono state aggiornate e molto probabilmente alcune non lo saranno mai. Google ha invece appena aggiornato tutta la suite di produttività che comprende le applicazioni: Fogli, Documenti e Presentazioni.

Nella descrizione dell'aggiornamento si legge:

- Aggiunto il supporto a iOS 11 e iPhone X

- In iOS 11, semplice trascinamento di contenuti da altre app in Documenti

- Correzioni di bug e miglioramento delle prestazioni

Ora all'appello manca solo l'aggiornamento per Gmail e Google Maps, poi finalmente tutte le applicazioni di Google supporteranno a pieno iPhone X.