Google aggiorna la tastiera Gboard: si avvicina il design di Android 12

Google ha rilasciato nelle ultime ore un aggiornamento alla tastiera per smartphone Gboard: non c’è ancora nessun segnale del nuovo font Google Sans Text, ma possiamo notare un grande cambiamento al design dei tasti che, se prima avevano solo gli angoli tondeggianti, ora presentano linee molto più morbide e curvate.

Come riportato dai colleghi di Android Police, la versione 10.6.03.371892758-beta di Gboard attualmente in fase di rilascio – anche se limitato – offre un design estremamente simile a quello che vedremo con Android 12 e lo stile Material You anche su dispositivi mobili senza Android 12 Beta 1 installato o che non siano Google Pixel. Sarà sufficiente aggiornare la Gboard tramite Google Play Store, sempre se si è iscritti al programma di prova beta.

In calce all’articolo potete vedere uno screenshot d’esempio di come sarà la nuova tastiera per smartphone proposta dal colosso di Mountain View. Certamente, ci si aspettano tanti altri cambiamenti in futuro, ma questo primo passo verso il design Material You è piuttosto evidente soprattutto nei pulsanti di invio, di ricerca e per accedere a numeri e ulteriori caratteri. Una novità alquanto piacevole per tutti coloro che stanno già apprezzando il futuro di Android a partire dalle immagini rivelate da Google durante l’evento I/O.

Nel mentre, Google ha anche fatto debuttare Fuchsia OS su Nest Hub, lanciando così il nuovissimo sistema operativo su prodotti per la domotica.