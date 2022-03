Google aggiorna tastiera Gboard: correttore migliorato e aggiunte 2000 nuove emoji

Vi ricordate della funzionalità Emoji Kitchen rilasciata da Google nell’ottobre 2020? Ebbene, il team di casa Big G ha deciso di aumentare il numero di combinazioni realizzabili tramite Gboard con oltre 2000 nuove possibilità. Al contempo, la tastiera per smartphone Android finalmente ottiene il controllo grammaticale migliorato.

L’annuncio ufficiale ripreso anche dai colleghi di Android Police è giunto giusto in queste ore e conferma il debutto del controllo grammaticale migliorato su Gboard per tutti gli smartphone del robottino verde, dopo il suo lancio iniziale come feature esclusiva del Google Pixel 6. Si tratta di una novità che risulterà particolarmente potenziata nel caso degli utenti anglofoni, ma non vanno escluse a priori migliorie anche per il resto del mondo alla luce del rilascio globale della feature.

Senza ombra di dubbio, invece, le oltre 2.000 combinazioni inedite della Emoji Kitchen saranno facilmente accessibili per tutti gli utenti Android in quanto sarà sufficiente selezionare due emoji nelle chat in maniera tale che il sistema consigli nuovi mix divertenti: hotdog che piovono, faccine rapite dagli alieni, draghi con cappelli da cowboy e chi più ne ha, più ne metta. Tutto ciò sarà disponibile sempre dai prossimi giorni su qualsiasi telefono Android.

Tra le altre novità annunciate proprio oggi, 10 marzo 2022, Google ha mostrato la nuova feature Portrait Blur per Google Foto.