Google aiuterà le aziende a combattere l'abuso sessuale sui minori, grazie all'IA

Nonostante tutte le contromisure adottate dalle compagnie tecnologiche, fermare il traffico di materiale pedopornografico che avviene sul web non è certo un compito facile. La maggior parte dei sistemi informatici di controllo e prevenzione hanno bisogno dell'intervento di un moderatore umano per essere pienamente efficaci.

Ma le cose potrebbero presto cambiare grazie a Google. Il colosso di Mountain View ha rilasciato un nuovo software, completamente gratuito, che grazie alle potenzialità messe in campo dall'intelligenza artificiale sarà in grado di dare una mano a chi ogni giorno combatte in prima linea contro questo reato.

La maggioranza dei tool usati in questo campo si limitano a comparare il materiale sospetto con quello contenuto all'interno di un database, già catalogato dai moderatori come pedopornografico. Questa tipologia di software, chiamata "crawler", è utile per evitare la diffusione di contenuti già identificati come illegali, ma non può nulla contro foto e video che non sono ancora passati al vaglio dei tecnici. Uno dei più utilizzati è PhotoDNA, sviluppato da Microsoft ed adottato da compagnie come Facebook e Twitter.

La soluzione pensata da Google lavora in maniera differente: sfruttando la machine vision è in grado di segnalare e proporre ai moderatori nuovi contenuti, mai presi in esame prima, che necessitano del loro intervento. Inoltre li può aiutare a gestire il loro lavoro, con il risultato di velocizzare l'intero processo di revisione. Stando a quanto dichiarato dalla compagnia, in una sola sessione di prova il tool ha aiutato i moderatori ad intervenire su di un numero di casi maggiore del 700%, nello stesso lasso di tempo necessario in precedenza.

Fred Langford, CEO della Internet Watch Foundation, ha dichiarato a The Verge che il tool: "può aiutare i nostri team a gestire meglio le risorse limitate a loro disposizione".