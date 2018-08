Google aiuterà i veterani dell'Esercito a trovare lavoro dopo il servizio militare

Trovare un impiego dopo essere stati congedati dal servizio militare può non essere facile come sembra: spesso gli ex-soldati accettano posti di lavoro non in linea con la loro esperienza, le loro attitudini ed il loro trascorso nell'Esercito. Google lo sa bene, ed è per questo motivo che ha deciso di aiutarli in modo attivo.

Il colosso di Mountain View ha aggiornato i parametri del suo portale dedicato alla ricerca del lavoro, aggiungendo alcuni tool che rendono più facile la ricerca di un impiego adatto alle potenzialità di ciascun ex militare. In ognuno dei siti che utilizzano Talent Solution, tra i quali figurano CareerBuilder, Getting Hired e FedEx Careers, basterà inserire il proprio codice di lavoratore (fornito dall'Esercito al momento del reclutamento) per avere accesso a posti di lavoro in linea con l'occupazione precedente.

Ma non è tutto: Google ha anche intenzione di aiutare i veterani di guerra ad aprire un'attività in proprio, con un finanziamento di 2.5 milioni di dollari diretto all'USO. Questa sovvenzione sarà utile all'ente per inserire il programma IT Support Professional Certificate all'interno della sua offerta formativa, volta ad assicurare agli ex-soldati una carriera nell'industria tecnologica.

