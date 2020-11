Google e Altroconsumo, minigame sulla disinformazione dagli autori di Al Bano vs Dinos

Vi ricordate di Al Bano vs Dinos, il minigioco che fece "impazzire" il Web a fine maggio 2020? Ora gli autori sono tornati con un minigame in collaborazione con Google e Altroconsumo. Questa volta non si sconfiggono dinosauri a suon di musica, ma si cerca di fare qualcosa di più costruttivo.

Infatti, dopo aver realizzato minigiochi come il succitato Albano vs Dinos, Capramento e il fan game di The Boys, il team guidato da "The_Oluk" ha dato vita a un'esperienza che mira a combattere la disinformazione. Il minigioco, realizzato in collaborazione anche con Skuola.net e pubblicato su quest'ultimo sito Web, porta il giocatore in una stanza virtuale in cui deve distinguere le notizie vere da quelle false.

Per fare questo, il minigioco utilizza degli esempi, ricreando delle pagine online fittizie e fornendo all'utente degli strumenti per comprendere al meglio quando una notizia è vera e quando non lo è. Il giocatore può scovare alcuni indizi, ad esempio relativamente al titolo o al testo della notizia, per poi decidere se quest'ultima è vera o falsa. Il minigame fornirà la risposta, spiegando all'utente le motivazioni.

Trattandosi di un minigioco, ovviamente si possono utilizzare dei powerup, che forniranno ulteriori indizi all'utente. Insomma, una "trovata" carina che sicuramente può risultare piacevole e utile, specialmente per chi non ha molta confidenza con il mondo dell'informazione online.