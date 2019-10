Google e l'ambiente: 150 milioni per l'energia rinnovabile e componenti riciclabili

Durante la conferenza chiamata Made by Google 2019, la società californiana ha annunciato i suoi piani futuri per quanto riguarda l'ambiente. Ci sono molte novità interessanti, dagli investimenti in campo di energia rinnovabile fino ai componenti riciclabili utilizzati per la costruzione di molti dispositivi elettronici dell'azienda.

"Quando scegli di acquistare prodotti hardware da Google, stai aiutando tutti nel campo dell'energia rinnovabile. [...] In troppi casi i dispositivi sono fabbricati con energia 'sporca', proveniente da minerali preziosi e materiali che si esauriscono troppo rapidamente. [...] Per questo motivo, abbiamo utilizzato plastica riciclata per realizzare i prodotti della gamma Chromecast e i controller di Google Stadia. [...] Inoltre, ad oggi i termostati Nest hanno aiutato i consumatori a risparmiare 41 miliardi di chilowattora di energia, sufficienti per alimentare Denver per sei anni", ha dichiarato Ivy Ross, Vice President of Hardware Design di Google.

Ross ha anche affermato che la società californiana sta puntando su Stadia anche per consentire alle persone di non dover acquistare troppe console nel corso degli anni. Inoltre, Google ha fatto sapere che investirà 150 milioni di dollari nel campo dell'energia rinnovabile. Oltre a questo, sul palco della conferenza è stato ricordato che l'azienda di Mountain View sta utilizzando al 100% energie rinnovabili già dal 2017 per i propri data center e uffici presenti in tutto il mondo.