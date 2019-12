Google è andato offline dopo che sono stati tagliati dei cavi in fibra ottica

Google non è praticamente mai offline. Se provate a chiedere ai vostri amici, probabilmente non troverete nessuno che ha visto lo storico motore di ricerca non funzionare (se non ovviamente per via della propria connessione). Eppure, questa settimana i servizi dell'azienda californiana hanno avuto un "disguido".

Infatti, stando a quanto riportato da BBC News e Silicon UK, giovedì 19 dicembre 2019 Google è andato offline in alcune zone dell'Europa orientale, della Turchia e dell'Iran. Il motivo? Sono stati tagliati diversi cavi in fibra ottica in uno ristretto lasso di tempo, una cosa che si verifica molto raramente. I servizi dell'azienda di Mountain View sono quindi andati offline per almeno mezz'ora.

Google ha risolto il problema avvisando i fornitori della connessione a Internet e invitandoli a connettersi ad altri server per aggirare l'inconveniente. Stando a quanto dichiarato da Sadjad Bonabi, direttore della Iran Infrastructure Communications Company, sarebbero avvenuti due tagli di cavi in fibra ottica in modo essenzialmente contemporaneo, uno tra l'Iran e Bucarest (Romania) e l'altro in una linea "diretta" verso Monaco.

La BBC afferma di aver contattato l'azienda californiana per ottenere ulteriori informazioni in merito al problema e, a quanto pare, Google sembra intenzionata a pubblicare un report completo nel corso delle prossime settimane.