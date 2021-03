Google, Android 11 è l'aggiornamento più diffuso di sempre

Dopo aver visto quali device hanno ricevuto Android 11, torniamo a parlare dell'ultimo major update di Android e del suo tasso di diffusione che, apparentemente, è il più alto di sempre.

La stessa Google si è sbilanciata, affermando che quella di Android 11 è stata la migliore distribuzione di sempre, in termini di diffusione, e gli analisti di StatCounter sembrerebbero confermarlo.

Secondo i dati raccolti, nel territorio degli Stati Uniti attualmente la versione del sistema operativo di Google più diffusa rimane Android 10, con Android 11 in seconda posizione in un testa a testa con Android 9. In termini puramente numerici, si tratta di un dispositivo Android su 5.

Come fanno notare i colleghi di XDA-Developers, la curva diffusione di un nuovo aggiornamento è tradizionalmente molto lenta, per via dell'enorme volume di telefoni Android di brand differenti sul mercato, ma sembra che questo trend sia in netto miglioramento, anche grazie all'implementazione di Project Treble che, introdotta con Android Oreo, sembra aver finalmente raggiunto l'obiettivo prefissato, ovvero facilitare e velocizzare la distribuzione degli aggiornamenti da parte dei partner commerciali di Google.

Un'altra motivazione per cui il trend starebbe migliorando è da ricercare nella partnership tra Google e Qualcomm che garantisce, sui chip coperti dall'accordo, il supporto di quattro major update del sistema operativo, ovvero il sistema incluso e altri tre anni di aggiornamenti.

Attualmente Google è al lavoro sugli ultimi ritocchi della nuova versione del suo sistema operativo per smartphone, Android 12. A tal proposito abbiamo provato la prima Developer Preview, scovando alcune interessanti novità.