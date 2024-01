Google, Android e Chrome: ecco come cambiano con il DMA europeo

L'entrata in vigore del DMA (Digital Markets Act) europeo si sta avvicinando in modo importante, visto che è fissata per il 6 marzo 2024. A tal proposito, è già stata indicata la volontà di Google di dare più scelta sui dati, ma adesso sono emersi ulteriori dettagli in merito ai cambiamenti in fase di test per Search, Android e Chrome.

Come riportato anche da The Verge, infatti, per rispettare quanto previsto da quella che viene definita come "legge antitrust dell'UE", la società di Mountain View sta mettendo alla prova diverse modifiche ai suoi servizi. Ad esempio, su Android si sta sperimentando una schermata di scelta del browser predefinito che compare nella fase di configurazione iniziale dei dispositivi. Questa non va confusa con quella relativa ai motori di ricerca, già presente da tempo.

Inoltre, per quel che concerne invece il browser Google Chrome in sé, l'azienda di Sundar Pichai sta ora iniziando a mostrare una pagina di scelta simile riguardante il motore di ricerca predefinito da utilizzare in questo contesto. In ogni caso, la fase di test di queste schermate terminerà proprio il 6 marzo 2024: in parole povere, tutto ciò si applicherà ai dispositivi acquistati nello Spazio economico europeo dopo quella data.

Al netto di questo, chiaramente non possono mancare delle modifiche a Google Search. Ad esempio, si sta "mettendo mano" al modo in cui il motore di ricerca visualizza i risultati di ricerca in ambito shopping. Per intenderci, l'obiettivo è quello di dare maggiore risalto ai servizi di confronto dei prezzi anziché alle singole attività commerciali o ai singoli prodotti. Insomma, in casa Google si stanno adottando dei cambiamenti non di poco conto in vista dell'entrata in vigore del DMA (Digital Markets Act) europeo.