Google annuncia Android 13 For Tablets: focus su multitasking e UI migliorata

Mentre su diversi smartphone arriva la Beta 2 di Android 13, gli utenti Android su tablet potrebbero pensare di essere rimasti a bocca asciutta. Le cose, però, sembrano stare diversamente, perché Google ha annunciato Android 13 For Tablets, una versione del suo sistema operativo mobile pensata per gli schermi più grandi.

Nello specifico, Android 13 For Tablets sarà dotato di una taskbar e di feature per il multitasking molto più pronunciate del corrispettivo per smartphone. Inoltre, L'UI del sistema operativo dovrebbe essere leggermente rivista in modo da adattarsi allo schermo più grande dei tablet, come potete vedere dall'immagine presente in calce a questa notizia.

Tra le altre novità più evidenti di Android 13 For Tablets troviamo poi anche una revisione della gestione delle notifiche, che ora vengono posizionata in maniera più coerente sullo schermo, utilizzando le maggiori dimensioni del display garantite dai tablet.

Per il multitasking, invece, Big G ha aggiunto una feature di drag-and-drop simile a quella degli iPad e, soprattutto, una migliore gestione delle app in split screen, in modo da permettere agli utenti di utilizzare più applicazioni e software al contempo. Con queste aggiunte, riporta GizmoChina, Android 13 for Tablet sembra molto simile a ChromeOS, e potrebbe persino essere utilizzato su convertibili e laptop dotati di touchscreen in futuro.

Le origini di Android 13 For Tablets, comunque, vanno fatte risalire ad Android 12L, la versione per tablet e phablet di Android 12, che poneva enorme enfasi proprio sull'adattamento del sistema a schermi diversi e di dimensioni estremamente variabili tra un caso e l'altro. Android 12L è stato un successo immediato, poiché è stato utilizzato da produttori di tablet e convertibili come Samsung, Lenovo e persino Microsoft: per questo motivo, dunque, Google avrebbe deciso di realizzare una versione di Android 13 appositamente dedicata a questi stessi device.