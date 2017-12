Google annuncia l'apertura di un centro di ricerca per l'IA in Cina

Google ha annunciato oggi che il primo centro per la ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale asiatico sarà localizzato in Cina, una scelta probabilmente non causale dal momento che il paese sta puntando massicciamente su questa nuova tecnologia.

La compagnia di Mountain View ha osservato che il centro di Pechino ospiterà i ricercatori che si concentreranno sull'IA di base, e "sosterrà la comunità di ricerca attraverso il finanziamento di progetti sull'IA e la sponsorizzazione di conferenze e workshop sull'intelligenza artificiale, oltre a lavorare a stretto contatto con la community locale".

La mossa è supportata anche dai recenti dati della compagnia di ricerca IDC, secondo cui gli investimenti globali nel campo dell'IA toccheranno quota 46 miliardi di Dollari entro il 2020, con la Cina che rappresenterà una grossa fetta. Nel mese di Luglio, infatti, il Consiglio di Stato ha delineato i suoi obiettivi per i prossimi anni: lo sviluppo di un business per l'intelligenza artificiale domestica da 150 miliardi di Dollari, oltre chiaramente a diventare il leader mondiale in questo settore entro il 2030.

La città cinese di Tianjin inoltre dovrebbe creare un fondo da 5 miliardi di Dollari per sostenerne lo sviluppo.

Anche altre compagnie locali si stanno interessando al settore: Baidu, Alibaba e Tencent hanno rivelato le proprie intenzioni di effettuare degli investimenti significativi, ma sarò estremamente interessante vedere che impatto avrà questo ingresso di Google.