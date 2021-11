Google annuncia le App del 2021 su Play Store: vince app per meditazione e sonno

Google ha ufficialmente annunciato i vincitori di Google Play's Best of 2021, premio dedicato alle applicazioni e ai giochi più popolari e apprezzati su smartphone Android durante l’anno in corso e in fase di conclusione. A vincere il premio assoluto è Balance, app per meditazione e sonno, mentre Clubhouse riceve il dovuto premio lato social.

Il post sul blog ufficiale svela che le app incentrate sulla salute personale sono state tra le più richieste nel corso del 2021. Molto probabilmente la spinta viene dalla necessità di molti utenti di ritrovare un equilibrio tra smart working e la propria vita, tra quarantena e stress giornaliero, a causa dalla pandemia di COVID-19. Balance ha dunque dominato in questo settore, proponendo a chiunque sessioni di meditazione personalizzate.

Jesse Pickard, fondatore e CEO di Elevate Labs, team sviluppatore di Balance, ha dichiarato: “Siamo profondamente onorati che Google abbia scelto Balance come migliore app del 2021. Abbiamo creato Balance pensando all'individuo. Voglio anche ringraziare i nostri clienti per il loro aiuto nel nostro viaggio. Il vostro impegno e il vostro feedback ci hanno permesso di costruire insieme un prodotto davvero meraviglioso”.

In ambito gaming il premio come “miglior gioco dell’anno” lo ha vinto Pokémon UNITE. L’app dell’anno secondo gli utenti, complice l’elevata mole di voti dagli Stati Uniti, è Paramount+, mentre il gioco dell’anno secondo gli utenti è Garena Free Fire MAX. Tra le “app per divertimento” le più votate e premiate sono state Clubhouse, Noobly e Whatifi, dove la prima ha certamente riscosso un successo strepitoso soprattutto a inizio anno. L’elenco completo lo trovate, comunque, nella pagina dedicata da Big G.

Intanto il Play Store è stato oggetto di uno studio che ha scoperto diverse app con trojan bancari, scaricate ben 300.000 volte dal negozio della società statunitense.