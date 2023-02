Google annuncia un evento dedicato all'IA: presenterà la risposta a ChatGPT?

A pochi giorni dai rumor che vogliono Google al lavoro su un nuovo motore di ricerca con IA integrata, giunge notizia che il colosso del web terrà un evento l’8 Febbraio 2023 della durata di 40 minuti dedicato proprio all’intelligenza artificiale.

Al momento le informazioni sul contenuto sono scarne, ma nella descrizione si legge che il keynote si focalizzerà su come Google “usa il potere dell’intelligenza artificiale per reinventare il modo in cui le persone cercano, esplorano e interagiscono con le informazioni, rendendo più naturale e intuitivo che mai trovare ciò di cui hai bisogno”.

Non è chiaro se durante l’evento sarà svelata la risposta di Google a ChatGPT di cui si parla da tempo e che è già trapelato a più riprese sul web e su queste pagine. Di recente è anche trapelata un’IA di Google dedicata alla creazione musicale, che però non dovrebbe essere lanciata.

È altamente probabile che Google presenti nuovi strumenti d’IA integrati in app con cui abbiamo già familiarità, e come spiegato da The Verge l’invito contiene dei riferimenti più o meno espliciti a Google Lens, Translate, Shopping e Maps. Ovviamente vi terremo aggiornati con tutte le novità: la presentazione sarà trasmessa in diretta streaming direttamente sul canale YouTube di Google.