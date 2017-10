Google annuncia FastPair, l'accoppiamento via bluetooth ora è più semplice

Collegare un accessorio Bluetooth ad uno smartphone Android non è un’operazione complicata, ma neanche semplice e immediata. Ore la cose potrebbero cambiare grazie all’implementazione di

Fast Pair è una nuova funzionalità che rende la procedura di accoppiamento tra due dispositivi più semplice e veloce grazie alla combinazione di BLE (Bluetooth Low Energy) e Google Nearby. Il funzionamento di Fast Pair è facile: immaginiamo di dover collegare al nostro smartphone un paio di cuffie bluetooth compatibili con questa tecnologia.

Dopo aver acceso le cuffie e averle avvicinate allo smartphone, quest’ultimo riceverà un pacchetto Fast Pair e lo invierà ai server di Google per ottenere le informazioni relative al prodotto. Sul display dello smartphone apparirà una notifica per confermare l’accoppiamento. Fra i due dispositivi verrà stabilito il collegamento bluetooth e qualora esista un’app ufficiale per le cuffie, la notifica di conferma vi permetterà di scaricarla automaticamente dal Play Store.

Fast Pair sarà compatibile con tutti i dispositivi Android 6.0 o superiore ma attualmente gli unici dispositivi compatibili sono gli auricolari Google Pixel Buds e le cuffie Libratone Q Adapt On-Ear.