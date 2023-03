Google annuncia l'I/O 2023: appuntamento il 10 Maggio 2023 anche con il Pixel Fold?

Google ha ufficialmente annunciato la data dell’I/O 2023, l’annuale conferenza dedicata agli sviluppatori che quest’anno andrà in scena mercoledì 10 Maggio 2023.

Le novità sono davvero tante, ed il colosso di Mountain View ha spiegato che l’approccio per coloro che intendono partecipare di presenza sarà simile a quello adottato nel 2022: il pubblico in sala sarà limitato ma comunque i vari keynote potranno essere seguiti in streaming, incluso quello principale a cui prenderà parte il CEO Sundar Pichai.

Il programma completo comunque sarà reso noto solo successivamente, ma nel frattempo sul sito web ufficiale del Google I/O 2023 è già comparso un countdown con tanto di lettore musicale, ed un form di registrazione per restare aggiornati.

Il piatto forte dell’evento dovrebbe essere rappresentato da Android 14 che è già disponibile in preview beta, ma non è escluso che Google si soffermi anche sul comparto dell’intelligenza artificiale che dopo l’esplosione di ChatGPT si è surriscaldato. Fronte hardware, invece, potrebbe essere svelato il Pixel 7a, ma anche il Pixel Tablet. Non è da escludere qualche annuncio collegato al Pixel Fold, il pieghevole di cui tanto si parla.

Ovviamente seguiremo in diretta su queste pagine l’intero I/O con tutte le notizie e gli approfondimenti che giungeranno da Mountain View.