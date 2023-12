Google annuncia le migliori app e i migliori giochi Android del 2023

Mentre più di qualcuno è alla ricerca di un nuovo smartphone Android per Natale, sul Play Store di Google sono arrivati i premi di fine anno. Questo sia per quel che riguarda le migliori applicazioni per Android del 2023 che per quel che concerne il mondo del mobile gaming.

A tal proposito, come riportato da The Verge, nonché come si apprende anche direttamente dal blog ufficiale di Google, nonché soprattutto dando un'occhiata al Play Store in questi giorni, un riassunto dei premi può essere il seguente.

Migliori applicazioni e giochi Android del 2023

Va detto che la lista indicata è internazionale, dunque è normale che si faccia riferimento anche a servizi che da noi non risultano disponibili (basti pensare a Max, servizio di streaming di HBO disponibile negli Stati Uniti d'America).

Se risulta di vostro interesse approfondire tutte le categorie, anche in termini di videogiochi, vi basta avviare il Play Store e dare un'occhiata alle schede in evidenza, presenti in questo periodo sia nella sezione "Giochi" che in quella "App". Ad esempio, a vincere a livello di titoli indie c'è Vampire Survivors.