Google annuncia nuove soluzioni per la sicurezza del Play Store: addio app e dev inattivi

Quando si parla di sicurezza, Google cerca sempre di fare del suo meglio per tutelare gli utenti: a volte qualcosa sfugge, come nel caso del malware Joker su Play Store, ma alla fine le soluzioni vengono sempre proposte. Tra queste, l’ultima serie di provvedimenti intende cambiare le politiche del negozio di app per il bene dell’utenza.

L’annuncio è giunto direttamente tramite l’Android Developers Blog grazie al membro del team del robottino verde Krish Vitaldevara, il quale ha colto tale occasione per spiegare cosa ci aspetta lato trasparenza, privacy e sicurezza nel Play Store.

In particolare, Vitaldevara ha svelato che l’imminente cambiamento di politica di Google Play prevede soprattutto la pulizia dello Store da app obsolete e non mantenute, oltre che da account sviluppatore considerati dormienti, dunque inattivi o abbandonati dopo un anno, oppure senza alcuna app caricata o il cui accesso al Google Play Store non è stato effettuato nel corso dell’ultimo anno, ciò per evitare che essi vengano sfruttati dagli hacker per caricare app dannose. Google ha comunque chiarito che gli account sviluppatore dormienti con app da più di 1.000 installazioni o con acquisti in-app negli ultimi 90 giorni, ergo con una base d’utenza particolarmente attiva, non verranno chiusi.

Questa pulizia dovrebbe permettere a Big G di togliere un numero piuttosto elevato di applicazioni potenzialmente pericolose, che sia per la presenza di bug o vulnerabilità al loro interno o per la natura dello sviluppatore stesso. Ai developer che verrà chiuso l’account verrà dunque garantita la possibilità di crearne uno nuovo, ma l’impossibilità di recuperare quelli vecchi, confermando la perdita di app e dati a essi associati.

Tra gli altri provvedimenti si notano poi maggiori controlli per l’advertising ID, così da permettere agli utenti di controllare il funzionamento del loro ID usato dal colosso di Mountain View per le pubblicità; o ancora, verranno apportate modifiche per migliorare ulteriormente la privacy dei bambini rimuovendo dalle app a loro dedicate l’ID pubblicitario. In altre parole, sono tante piccole novità tecniche che solo gli utenti più attenti noteranno, assieme agli sviluppatori inattivi.

None