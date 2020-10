Google annuncia partnership triennale con gli editori per 1 miliardo di dollari

L’annuncio della campagna di Google a favore del giornalismo online in cui il colosso del mondo tech si è offerto di pagare le notizie bloccate da paywall era solo il primo passo verso una partnership più importante. Ora, infatti, Big G ha annunciato un accordo della durata di tre anni per un miliardo di dollari con i maggiori editori mondiali.

Stando a quanto riportato da Reuters, dopo aver svelato il nuovo prodotto Google News Showcase dedicato alle testate più importanti, lette e autorevoli al mondo, il CEO di Google Sundar Pichai ha dichiarato che “questo nuovo approccio è diverso poiché si basa sulle scelte editoriali dei singoli editori, sulle storie che intendono mostrare ai lettori e come presentarle. Questo impegno finanziario pagherà gli editori per creare e curare contenuti di alta qualità per un tipo di esperienza online decisamente diverso dal solito”.

Google News Showcase permetterà alle testate online di selezionare i loro articoli e editoriali da presentare ai lettori, e arriverà prima su Google News per Android, per poi giungere in un secondo momento anche sui dispositivi Apple. Al direttore dello Spiegel Group tedesco Stefan Ottlitz il progetto è piaciuto sin dalla sua prima presentazione, ma ha ribadito la sua importanza anche con dichiarazioni più recenti: “Con News Showcase e la nuova integrazione di contenuti editoriali come quelli di Spiegel, Google dimostra di essere seriamente intenzionato a supportare il giornalismo di qualità in Germania e nel mondo. Siamo felici di farne parte sin dall'inizio”.

Attualmente, infatti, è previsto in primis un lancio di Showcase in Germania con Der Spiegel, Stern e Die Zeit, e in Brasile con Band, Infobae e Folha de S.Paulo; in seguito però arriverà anche in tanti altri paesi in tutto il mondo, dato che Google ha già firmato accordi con circa 200 editori.

L’European Publishers Council (EPC), che comprende testate come The Guardian, Pearson e il New York Times, non è entusiasta dell’idea di Google, come ha affermato la direttrice Angela Mills Wade: “Lanciando questo prodotto, Google può dettare termini e condizioni minando la legislazione progettata per creare i presupposti per una negoziazione equa, sostenendo al tempo stesso che stanno contribuendo a finanziare la produzione di notizie”.

Insomma, tra critiche e apprezzamenti Google News Showcase cambierà sicuramente il mondo dell’editoria, ma potrebbe incorrere in altri problemi come quelli recenti negli USA, dove il Dipartimento di Giustizia sarebbe pronto a citare in giudizio Google per posizione dominante sui motori di ricerca e in ambito pubblicitario.