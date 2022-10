Google annuncia Pixel 7 e Pixel 7 Pro: in Italia a partire da 649 Euro

Come ampiamente preannunciato, nel corso dell’evento Made By Google di oggi, il colosso di Mountain View ha annunciato la nuova gamma di Pixel, i Pixel 7 e Pixel 7 Pro che sono già disponibili in preorder su Amazon e Google Store e giungeranno nei negozi dal 13 Ottobre.

Gli ingegneri hanno definito il Pixel 7 Pro “il telefono Google migliore di sempre”, guidato da un display fluido immersivo da 6,7 pollici che regola il refresh rate in maniera intelligente fino a 120Hz. Sul retro troviamo una tripla fotocamera posteriore che comprende teleobiettivo dedicato 5x e zoom ad alta definizione 30x, che garantiscono foto nitide e chiare anche da lontano. A ciò si aggiunge un obiettivo ultrawide migliorato con messa a fuoco automatica anche per le macro. La fotocamera anteriore di Pixel 7 e 7 Pro è invece identica, mentre la sfocatura cinematografica promette video hollywoodiani.

Sul Pixel 7 invece troviamo un display da 6,3 pollici, con luminosità aumentata del 25% rispetto al modello immediatamente precedente, il che si traduce in un’esperienza di visione migliore all’aperto.

Sotto la scocca è presente Google Tensor G2, il processore di nuova generazione realizzato ad hoc per i Pixel, che rende i Pixel 7 e 7 Pro più veloci, efficienti e sicuri. La potenza di questo SoC si vede anche quando si scattano le foto, principalmente in notturna dove l’elaborazione è due volte più veloci e le immagini più nitide. Al Tensor G2 si accompagna il Titan M2, il chip di sicurezza che protegge le informazioni personali, ma anche i dati per lo sblocco con il volto e l’impronta digitale. Sempre dal fronte della sicurezza, troviamo anche la VPN di Google One integrata.

A livello di autonomia, su Pixel 7 è presente una batteria adattiva che secondo Google può durare oltre 24 ore. Questo sistema capisce quali sono le proprie app preferite per non sprecare energia. Se si attiva il risparmio energetico, invece, l’autonomia può arrivare fino a 72 ore. Grazie al caricatore USB-C da 30W, da acquistare separatamente, è possibile ricarica il 50% del Pixel in circa 30 minuti. A livello software, invece, troviamo Android 13 stock.

Pixel 7 ha un prezzo di 649€ ed è disponibile in bianco ghiaccio, nero ossidiana e verde cedro. Pixel 7 Pro, invece, costa 899€ ed è disponibile in bianco ghiaccio, nero ossidiana e grigio