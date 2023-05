Google annuncia Pixel Tablet, un quaderno appunti IA e l'IA generativa di Android

Dopo aver stupito gli appassionati del mondo Tech con l'anteprima delle future feature IA di Google Search, BigG è passata a svelare prodotti hardware e molto altro. Al netto di Pixel 7a, sono infatti arrivati i reveal di Pixel Tablet, un quaderno degli appunti IA e l'IA generativa di Android (sì, Google è "andata giù pesante" coi reveal).

Partendo da Pixel Tablet, quest'ultimo ha un prezzo di 499 dollari negli Stati Uniti d'America ed è già disponibile la fase di preordine. Le effettive spedizioni partiranno dal 20 giugno 2023 e le colorazioni in cui è disponibile il prodotto sono White, Dark Green e Light Pink. Il focus è posto sui contenuti multimediali, grazie a uno schermo LCD da 11 pollici con risoluzione 2560 x 1600 pixel, mentre in confezione c'è anche un dock magnetico per la ricarica e per migliorare l'audio tramite uno speaker ulteriore.

Tra l'altro, quando Pixel Tablet è riposto nel suo dock, il dispositivo assume un design per certi versi simile a un Nest Hub. Al netto di questo, sotto alla scocca c'è un processore proprietario Tensor G2, così come non mancano 8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna. C'è poi il supporto al Wi-Fi e Google stima l'autonomia in 12 ore di riproduzione video. Insomma, BigG ha lanciato un tablet che strizza l'occhio all'intrattenimento.

Passando alla questione del quaderno degli appunti con IA, ciò a cui si fa riferimento è un prototipo chiamato Project Tailwind, che vede come caratteristica peculiare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per "imparare dai documenti dell'utente". In parole povere, l'idea di Google è quella di far "addestrare" il suo modello IA sugli appunti dell'utente, così da poter poi fare domande all'IA un po' come se si trattasse di una sorta di "tutor personale" o "compagno di scrittura".

Il tutto può chiaramente essere applicato allo studio, nel caso in cui l'utente decida di far "addestrare" il linguaggio su appunti legati magari a un determinato esame universitario. In linea generale, però, Google indica che il tutto potrebbe tornare utile a chi ha l'esigenza di sintetizzare informazioni da molti fonti diverse. Per il momento non è chiaro se il tutto verrà effettivamente lanciato o meno in futuro, ma l'idea dietro a Project Tailwind ha sicuramente attirato l'attenzione di più di qualcuno.

Arrivando infine all'IA generativa di Android, quest'ultima mira innanzitutto alle risposte relative ai messaggi mediante la feature Magic Compose, che consente di rispondere rapidamente nell'app Messaggi con risposte generate automaticamente basandosi sul contenuto dei precedenti messaggi dell'utente, così che si risponda un po' "come farebbe quest'ultimo". La versione Beta di questa funzionalità verrà rilasciata nel corso dell'estate 2023.

Al netto di questo, in esclusiva per i dispositivi Pixel a partire da giugno 2023, arriverà una funzione per creare il proprio "sfondo perfetto" rispondendo alle domande poste dall'IA. Come ben potete immaginare, il tutto mette le radici nella generazione IA delle immagini a partire da un input testuale. Si potrà inoltre sfruttare una funzionalità in grado di "combinare in modo smart" le foto dell'utente per renderle "immagini 3D" che possono "muoversi" quando si inclina o sblocca il dispositivo.

Chiaramente ulteriori possibilità arriveranno in futuro con Android 14. Tuttavia, capite bene che già i miriadi di annunci arrivati nel corso dell'edizione 2023 del Google I/O risultano ampiamente in grado di "soddisfare la fame di novità" degli appassionati. Ad esempio, ricordiamo che nello stesso evento è anche stata annunciata l'estensione della disponibilità di Google Bard.