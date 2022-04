Google annuncia il programma di riparazione 'fai da te' con iFixit per i Pixel

Giusto poche ore fa trattavamo su queste pagine il voto del Parlamento Europeo relativo al diritto alla riparazione. Tuttavia, è già giunto il momento di tornare sull'argomento, in quanto Google ha annunciato un programma di riparazione "fai da te" in collaborazione con iFixit.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e The Verge, nonché come ufficializzato tramite il portale di Google, si fa riferimento alla possibilità di riparare gli smartphone Google Pixel in autonomia. A tal proposito, l'azienda di Mountain View ha reso noto che venderà componenti sostitutivi originali per i modelli da Pixel 2 in su, arrivando chiaramente fino all'attuale gamma Pixel 6. Per intenderci, si fa riferimento a batteria, schermo, fotocamera e non solo.

Tra l'altro, è coinvolto anche il mercato europeo, insieme a quelli di Stati Uniti d'America, Regno Unito, Australia e Canada. Oltre a questo, la collaborazione con iFixit, nota realtà legata al mondo delle riparazioni, porterà sul mercato i cosiddetti iFixit Fix Kits, ergo dei bundle che conterranno tutti gli strumenti del caso per consentire di svolgere le operazioni in modo sicuro. Non mancherà chiaramente la documentazione per guidare al meglio chi svolgerà in autonomia le riparazioni. Per il momento non ci sono però maggiori dettagli in merito ai costi dei componenti.

Google si sta muovendo in questa direzione anche per via dell'impatto ambientale: l'obiettivo è quello di ridurre gli sprechi. In ogni caso, vi ricordiamo che BigG non è l'unica azienda che ha intenzione di lanciare un programma di riparazione "fai da te" di questo tipo. Infatti, di recente Samsung ha annunciato una partnership con iFixit e ricordiamo che quest'ultima realtà collabora anche con Microsoft per quel che riguarda i prodotti della gamma Surface.