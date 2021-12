Google annuncia tante nuove feature per Android 12, tra cui le chiavi digitali per l'auto

Android 12 è ormai disponibile da quasi due mesi, ma Google sta continuando a fornire aggiornamenti al suo sistema operativo mobile: per esempio, il supporto di Android 12 al DualSense di PS5 è stato implementato pochi giorni fa, mentre la lista di smartphone compatibili con Android 12 continua ad allungarsi.

A sorpresa, poche ore fa, Big G ha rilasciato una decina di nuove feature per Android 12 al pubblico. La più interessante tra queste ultime è quella delle chiavi digitali per l'automobile, che è stata rilasciata su Pixel 6, Pixel 6 Pro e Samsung Galaxy S21 ed è compatibile con alcune auto BMW. Inoltre, Android Auto potrà essere impostato per aprirsi in automatico quando il telefono è connesso ad un'automobile compatibile.

Google ha anche presentato "Family Bell", una funzione che avvisa tutti i membri della famiglia quando arriva l'orario dei momenti più importanti della giornata, come il pranzo, la cena o l'ora di andare a letto. Gli avvisi arrivano in contemporanea a tutti i membri della famiglia su tutti i loro device connessi, compresi smartphone, home speaker e display smart. Gli avvisi sono stati lanciati in occasione della stagione natalizia e includono, tra le altre cose, quello per "annaffiare l'albero", quello per la "serata film in famiglia" e quello per "supportare un'organizzazione di volontariato locale".

Inoltre, Google Play Books, YouTube Music e Google Photos ottengono nuovi widget: il primo permette di accedere istantaneamente alla propria raccolta di audiolibri e di tenere conto dei progressi fatti nella loro lettura, il secondo contiene i controlli di playback per le canzoni e i brani ascoltati più di recente, e il terzo, chiamato "Google Photos People & Pets", permette di mostrare uno slideshow con le foto dei propri cari e dei propri animali domestici nella schermata home del telefono.

In termini di privacy e sicurezza, infine, Google ha introdotto l'auto-reset dei permessi per le app inutilizzate da molto tempo: quando non utilizzerete un'applicazione per diverse settimane, infatti, Android le rimuoverà in automatico alcuni permessi, evitando per esempio che app "dimenticate" nella memoria dello smartphone sottraggano dati agli utenti.