Google annuncia i test di LaMDA 2: ora potete fare una chiacchierata con un'IA 'senziente'

Google ha presentato i suoi robot "intelligenti" solo un paio di giorni fa, ma oggi l'azienda è pronta a mostrarci anche i suoi ultimi traguardi nel campo dell'intelligenza artificiale. Infatti, la compagnia di Mountain View ha aperto le prenotazioni per una chiacchiera con LaMDA 2, la sua IA più avanzata in commercio.

La "beta" di LaMDA 2 era stata annunciata da Sundar Pichai nel corso del Google I/O, quando il CEO di Big G ha spiegato che essa sarebbe stata disponibile sotto forma di chatbot nei mesi successivi. Tuttavia, quando un ingegnere ha accusato l'IA Google di essere senziente il progetto è momentaneamente passato in secondo piano, in attesa che il buzz mediatico attorno ad esso si calmasse.

Nella giornata di ieri, un annuncio della divisione Google AI ha però spiegato che gli utenti interessati a una prova dell'IA possono registrarsi su un apposito portale e accedere a una "coda" per un test dei suoi modelli di linguaggio. Il punto forte di LaMDA 2, infatti, è il suo NLP, o Natural Language Processing, un modello che punta ad avvicinare il parlato dell'IA a quello umano e che viene applicato, benché in varianti decisamente meno avanzate, anche su assistenti digitali come Alexa e Siri.

In particolare, il modello NLP è stato pensato per ascoltare molto più "attentamente" l'utente: se Siri e Alexa ancora faticano a comprendere direttive pronunciate in modo leggermente diverso dai comandi preimpostati o non riescono a riconoscere il parlato di tutti, LaMDA 2 ha ricevuto un "training" basato su centinaia di miliardi di parametri diversi. Inoltre, l'IA può tradurre centinaia di lingue in tempo reale e portare avanti conversazioni con gli esseri umani via chat.

Il test di Google, chiamato AI Test Kitchen, punta a creare un ambiente controllato dove gli utenti possono sperimentare ed esplorare le interazione con il modello NLP di LaMDA 2 in un ambiente controllato. Inizialmente, il test sarà limitato agli utenti su smartphone Android negli Stati Uniti, per poi espandersi anche su iOS e al di fuori del Nord America.