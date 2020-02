Google, annunciati per la prima volta i ricavi di YouTube: giro d'affari da 15 miliardi

Per la prima volta in assoluto, nella giornata di ieri Google ha diffuso i ricavi pubblicitari di YouTube. E' emerso che nell'ultimo trimestre la piattaforma di condivisione video del motore di ricerca ha riportato quasi 5 miliardi di Dollari di ricavi pubblicitari, mentre nell'intero anno la somma è di 15,5 miliardi, il 10% di quelli complessivi.

Interessante anche notare come questo giro d'affari sia pari a quasi un quinto rispetto a quello di Facebook, ma nell'ultimo anno YouTube ha riportato una crescita del 36,5 percento.

Non si tratta degli unici dati arrivati nella notte dal fronte YouTube: Alphabet ha anche osservato che attualmente sono più di 20 milioni gli abbonati ai servizi di sottoscrizione di YouTube.

La trimestrale però non è stata indimenticabile, ed infatti l'annuncio è stato seguito da un brusco calo delle azioni in borsa. Negli ultimi tre mesi Alphabet ha registrato un fatturato di 46 miliardi di Dollari, in crescita del 17% rispetto al 2018. La fonte principale di ricavi è il motore di ricerca, da cui ha ottenuto 27,2 miliardi di Dollari nel Q4 2019 e 98,1 miliardi per tutto l'anno.

Google Cloud si è fermato a 2,6 miliardi di Dollari, mentre i profitti complessivi sono stati di 10,7 miliardi di Dollari.

Secondo gli analisti, la scelta di annunciare per la prima volta i ricavi di YouTube e Google Cloud sarebbe dettata dalla necessità di ottenere maggiore fiducia dagli investitori proprio a causa della crescita minore del previsto.