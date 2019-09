Google si anticipa da sola: a Times Square spunta la fotocamera di Pixel 4

Dopo aver annunciato la data dell'evento di presentazione e in seguito agli innumerevoli rumor e leak emersi online, Google ha deciso di svelare in anticipo alcuni dettagli legati allo smartphone Pixel 4 di prossimo arrivo. In particolare, a Times Square è comparso un annuncio pubblicitario che conferma le indiscrezioni emerse online.

Come potete vedere anche nell'immagine presente in calce alla notizia, per le vie di New York è comparsa un'insegna pubblicitaria che recita semplicemente: "Hey Google, imposta un promemoria per il 15 ottobre". Il tutto affiancato dalla scritta "Google Pixel 4" e da un render che non lascia spazio a dubbi: il prossimo smartphone dell'azienda di Mountain View disporrà di un comparto fotografico disposto a "quadrato", proprio come anticipato dai leak. Insomma, la sfida alle fotocamere di iPhone 11 è partita. Inoltre, viene anche confermata la tanto vociferata colorazione arancione.

Vi ricordiamo che la gamma di smartphone Google Pixel 4 verrà annunciata il prossimo 15 ottobre 2019. Stando ad alcune fonti internazionali, durante l'evento potrebbero fare capolino anche il laptop Pixelbook 2 e un nuovo speaker con Google Assistant. Per tutti i dettagli del caso in merito all'evento e alle possibili caratteristiche di Pixel 4, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata alla conferenza di Google.