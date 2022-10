Google anticipa tutto: arrivano due nuovi prodotti Nest e restyling app Home

Google a quanto pare ha giocato d’anticipo svelando prima del previsto le novità per la domotica in arrivo sul mercato: mentre continua l’attesa per Pixel 7 e Pixel Watch, la Grande G svela due nuovi prodotti hardware Nest e il restyling dell’app Google Home.

Innanzitutto abbiamo la seconda generazione del Google Nest Doorbell, citofono ora aggiornato per offrire “l’immagine più nitida di sempre” grazie a un formato 3:4 con una risoluzione di 960 x 1280 px, campo visivo di 145 gradi e acquisizione HDR. Il design non cambia, ma l’ingombro è ridotto del 30%. Essendo cablato, inoltre, è possibile salvare filmati continui di 24 ore fino a 10 giorni semplicemente acquistando l’abbonamento dedicato Nest Aware Plus. Questo citofono risulta già disponibile sul sito ufficiale a 279 euro.

Segue Google Nest Wifi Pro, router mesh a tre bande aggiornato per supportare l'ultimo protocollo Wi-Fi 6E. Non funzionerà con i vecchi modelli Nest Wi-Fi, ma potrà arrivare a 4,2 Gbps di velocità combinata e coprire un massimo di circa 120 metri quadrati. In preordine risulta disponibile a 219,99 euro, con pack di due router a 329,99 euro.

Chiude l’insieme di novità presentate in queste ore la riprogettazione dell’app Google Home che potete vedere anche in calce alla notizia. La nuova interfaccia utente verrà lanciata nelle prossime settimane e avrà un layout a cinque schede per mostrare i dispositivi smart più utilizzati, tutti i dispositivi di casa, le Routine impostate e le attività recenti. Il nuovo strumento di organizzazione “Spazi” servirà poi a raggruppare i dispositivi a seconda dell’utilizzo in determinate stanze della casa.

L’app arriverà anche su Wear OS e browser web a breve per visualizzare i feed tramite PC e smartwatch; il lancio è previsto per inizio 2023.

In chiusura, vi rimandiamo al nuovo video teaser di Google Pixel 7 e Pixel Watch.