Google: l'antitrust europeo prepara la maxi multa per abuso di posizione dominante

La Commissione Europea prepara la maxi multa ai danni di Google. Secondo quanto riportato dal Financial Times, infatti, l'Unione Europea sarebbe ormai in procinto di chiudere il procedimento aperto ai danni del motore di ricerca per abuso di posizione dominante attraverso Android.

L'ammontare esatto almeno al momento non è noto, ma ricordiamo che secondo la normativa europea, l'UE può imporre una multa fino ad 11 miliardi di Dollari al motore di ricerca, pari al 10 per cento del giro d'affari totale di Alphabet. E' chiaro che la sanzione totale potrebbe essere inferiore, come fatto già in precedenza per provvedimenti simili, ma la notizia pubblicata dall'autorevole quotidiano americano ha fatto crollare il titolo in borsa a Wall Street.

La notifica della multa dovrebbe arrivare nel giro di qualche settimana da parte di Margrethe Vestager, che proprio lo scorso anno ha multato Google per 2,24 miliardi di Dollari. Il procedimento in corso riguarda Android, il sistema operativo che è presente su quasi l'80 per cento degli smartphone attivi a livello mondiale. Alla base del procedimento c'è il fatto che Alphabet, la holding che controlla Google, ha imposto condizioni di licenza per Android mirate a favorire i prodotti e le applicazioni proprietarie rispetto a quelle rivali, abusando della propria posizione. Google ha sempre negato tale pratica, ma la Vestager sembra essere intenzionata a proseguire sulla propria strada.