Google e Apple insieme per tracciare il Coronavirus tramite Android e iOS!

Google e Apple vogliono fare un passo molto importante per contrastare il Coronavirus. Infatti, i due colosso del tech stanno lavorando insieme per realizzare dei sistemi di tracciamento che verranno utilizzati tramite Android e iOS. Si tratta di una notizia alquanto importante, dato che coinvolge potenzialmente tutti gli utenti.

In particolare, stando a quanto riportato da The Verge, Google e Apple hanno annunciato di voler utilizzare lo standard BLE (Bluetooth Low Energy) e le applicazioni ufficiali delle organizzazioni sanitarie per mettere in piedi un sistema di tracciamento del Coronavirus.

In parole povere, i due colossi del mondo tech vogliono dare a tutti la possibilità di condividere il proprio risultato del test relativo al Coronavirus con le organizzazioni sanitarie, in modo che queste ultime possano comprendere con quali persone un individuo positivo è venuto a contatto.

Un esempio concreto arriva dall'immagine che potete vedere in calce alla notizie, in cui si vedono due persone che si incontrano senza conoscersi e parlano per 10 minuti, tornando poi alle rispettive vite. Ebbene, durante la conversazione, i loro smartphone si sono scambiati delle chiavi, utili per capire che i due hanno conversato.

Questo significa che se, di lì a poco, uno degli interlocutori scopre di essere positivo al COVID-19 e lo comunica al sistema di tracciamento di Google e Apple tramite un'applicazione ufficiale di un'organizzazione sanitaria, anche l'altra persona verrà a conoscenza del fatto che potrebbe essere a rischio. Le due aziende hanno dichiarato che verranno mantenute in memoria le chiavi relative agli ultimi 14 giorni.

Importante: al momento in cui scriviamo, Google e Apple affermano che il rilascio delle API per gli sviluppatori dovrebbe avvenire nel mese di maggio 2020. Questo significa che il sistema non è ancora attivo. Nel caso non lo aveste capito, il BLE non traccia la posizione delle persone, ma raccoglie il segnale degli smartphone vicini a intervalli di 5 minuti. Inoltre, è necessario che siano gli utenti a inserire nell'app il risultato del test relativo alla positività al COVID-19.

Qualcuno ha già sollevato alcune perplessità in merito all'efficacia di questo sistema, dato che potrebbero esserci problemi nelle aree più affollate, ad esempio nelle fabbriche con molte persone. Infatti, il sistema potrebbe potenzialmente allertare persone che non sono effettivamente a rischio, ma che semplicemente si trovavano non troppo distanti da una persona positiva.

In ogni caso, è ancora troppo presto per parlarne: al momento, l'unica cosa certa è l'annuncio effettuato da Apple e Google. Vi invitiamo, dunque, a prendere queste informazioni con la dovuta cautela e approfondire l'argomento tramite il sito ufficiale di Google.