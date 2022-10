Google approva il social di Donald Trump: Truth arriva sul Play Store di Android

A pochi mesi dal debutto di Truth su iOS, il social network di Donald Trump approda anche sul Play Store di Android. Il colosso di Mountain View, infatti, ha dato il via libera alla pubblicazione dell’applicazione sul negozio di applicazioni del robottino verde.

Ciò significa che Truth Social ora può essere liberamente scaricato su smartphone tramite lo store di Google. La decisione del motore di ricerca arriva dopo che Truth Social ha soddisfatto le politiche di moderazione nei confronti dei contenuti più forti.

In precedenza, Google aveva rifiutato Truth dal Play Store in quando non aveva implementato delle politiche interne per affrontare in maniera sufficiente l’incitamento e le minacce alle violenza. Big G aveva anche affermato che le app di social media sul Google Play Store devono offrire un sistema in-app per la segnalazioni di contenuti dannosi o discutibili. Un portavoce della società, parlando con la CNN ha confermato che ora tali requisiti sono rispettati: “le app possono essere distribuite su Google Play a condizione che rispettino le nostre linee guida per gli sviluppatori”, ha affermato, “incluso l’obbligo di moderare efficacemente i contenuti generati dagli utenti e rimuovere i post discutibili come quelli che incitano alla violenza”.

Prima di questo via libera, l'app era scaricabile solo tramite gli store di terze parti.