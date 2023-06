Google Archivio Album chiude il 19 Luglio 2023: cosa fare per non perdere le foto

Con un avviso pubblicato sul proprio sito ufficiale, Google ha comunicato la chiusura dal 19 Luglio 2023 del servizio Archivio Album. Nella documentazione ufficiale, il gigante del web spiega anche cosa fare per evitare di perdere i dati salvati.

Nella comunicazione, Google spiega semplicemente che “dopo il 19 Luglio 2023 Google Archivio Album non sarà disponibile”. Fino ad allora è possibile utilizzare il servizio Takout per scaricare una copia del Google Archivio Album.

Dopo il 19 Luglio 2023, per visualizzare e gestire i contenuti è possibile utilizzare Blogger per l’uso delle immagini dei blog ospitati sulla piattaforma Google, account Google per visualizzare e gestire le foto del profilo, Google Foto per visualizzare e gestire i propri album fotografici ed Hangouts per scaricare gli allegati presenti su Hangouts con Takeout.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, Google Takeout permette in pochi passaggi di esportare l’archivio e di scegliere la destinazione (tramite link inviato via mail per il download, aggiunta a Drive, Dropbox, OneDrive e Box), le dimensioni del file (1, 2, 4, 10, 50GB) e la tipologia (.zip, .tgz).

Qualche settimana fa, Google ha annunciato la chiusura di Now Launcher per Android. Il colosso di Mountain View è noto per la sua facilità con cui chiude i propri servizi.