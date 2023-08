Google, arriva il nuovo design della ricerca su Android: vi piace?

Se il rinnovamento dell'offerta Android passa per la sicurezza, con un nuovo Trova il mio telefono di Google in arrivo, è pur vero che anche l'occhio vuole la sua parte e dalle parti di Mountain View questo lo sanno molto bene.

Di pari passo con il redesign dell'app Google Foto, Google starebbe testando una nuova interfaccia per i risultati di ricerca dell'app Google, che andrà un po' a rivoluzionare l'impatto visivo dell'app senza però stravolgerla del tutto. Tutto parte ovviamente dagli ormai classici balloon, con ogni risultato che occuperà una casella dai bordi smussati su sfondo grigio, invece di un unico flusso per tutto il feed.

Tuttavia, non è ancora detta l'ultima parola. Se vi piace ciò che potrete osservare nelle immagini in calce, in fatti, Google è nota per i suoi continui test sulle applicazioni del suo ecosistema, senza però necessariamente distribuire sempre tutte le novità anche nelle versioni pubbliche.

Anche in questo caso, quindi, non è detto che il design dell'interfaccia possa sopravvivere ai test interni e sarà solo il tempo, come sempre, a farcelo sapere. Di certo, un rinnovamento di tutto l'ecosistema con design Material You porterebbe maggiore coerenza nell'esperienza d'uso, rendendo più fluido anche a livello estetico il passaggio da un'app all'altra, perlomeno tra quelle che ricadono sotto l'ombrello del gigante californiano.