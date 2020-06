Google, arrivano i dinosauri in realtà aumentata: ecco come vederli

Grazie alla realtà aumentata ora possiamo vedere filtri molto divertenti su Instagram e anche animali nel mondo reale. Per esempio, basta cercare su Google “cane” o “gatto” tramite telefono e apparirà una piccola sezione con scritto “visualizza in 3D”. L’ultima aggiunta di Big G, però, sono ben dieci dinosauri!

Al Google I/O 2019 già si parlava delle tigri, degli scorpioni e altri animali in realtà aumentata, ma non ancora i dinosauri. Con gli ultimi aggiornamenti al browser però sarà possibile vedere pure i Tyrannosaurus Rex e i Velociraptor grazie al lavoro svolto per il gioco Jurassic World Alive.

L’azienda ha infatti ripreso i modelli del videogiochi per smartphone per mostrare tramite RA gli animali più famosi del giurassico. Una volta selezionata la visualizzazione in 3D, come visibile in questo video pubblicato da Google stessa, i dinosauri saranno posizionabili nell’ambiente circostante e si mostreranno nel loro splendore. Se siete in ambienti chiusi, però, si adatteranno automaticamente diminuendo in dimensione.

Non mancano però i limiti di questa tecnologia. Per vedere tutte queste creature in realtà aumentata servono infatti, nel caso di Android, dispositivi aggiornati in grado di supportare ARCore; nel caso di iOS invece Google afferma che serve un iPhone 11 Pro.

Se volete provare in prima persona quest’esperienza, vi basterà cercare dinosauri su qualsiasi browser tramite il motore di ricerca Google e vedere se siete fortunati!