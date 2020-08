Google, arrivano le 'People Card' per creare un proprio profilo nel motore di ricerca

Google permetterà a ogni utente di crearsi una pagina unica e originale chiamata “People Card” nel suo motore di ricerca. Questa funzione farà sì che, cercando il nome e cognome di qualcuno su Google, nella schermata apparirà il profilo della persona come quando si ricercano celebrità. Insomma, un biglietto da visita virtuale.

Al momento questa feature è disponibile soltanto in India e in lingua inglese per una prima fase di test, ma in futuro arriverà anche in Italia. Per creare la propria “people card” basterà effettuare il login al proprio account Google, cercare la frase “aggiungimi alla ricerca” nel motore di ricerca e seguire i passi successivi elencati dalla guida ufficiale.

Tra i vari campi da compilare obbligatoriamente ci saranno nome e cognome, lavoro, residenza e una sezione “qualcosa su di te”. Successivamente si potranno aggiungere altre informazioni come siti web personali, profili sui social media, e-mail e numero di telefono.

Questo sistema però rischia di essere soggetto a un utilizzo inappropriato da parte dell’utenza, specialmente dai tanti troll che potrebbero creare profili falsi, o veri ma senza il consenso della persona interessata. Per far fronte a questo problema Google ha già dichiarato che provvederà alla creazione di una serie di meccanismi per prevenire spam o abuso del sistema, permettendo a ogni account Google di creare una sola scheda profilo, a patto che questo account sia verificato con l’autenticazione mobile. In ogni caso, ci sarà anche la possibilità di segnalare le “people card” false.

Tra le varie nuove funzioni su cui Google sta lavorando figurano anche i sottotitoli in tempo reale durante le chiamate e delle modifiche nel sistema delle registrazioni audio di Google Assistant.