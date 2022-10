Google, arrivano i nuovi widget per iOS 16: ci sono anche quelli per Google Maps

Subito dopo il lancio di iOS 16, Google ha svelato i widget per iPhone. Ebbene, a meno di un mese dal via alla distribuzione del nuovo sistema operativo, sono arrivati gli aggiornamenti per le applicazioni di Ricerca e Google Maps che completano l’esperienza.

Per quanto riguarda l’applicazione “Google”, i widget a disposizione sono tre in due dimensioni (1x1 e 2x1):

Ricerca, che consente di accedere alla ricerca di Google in maniera semplice ed immediata dalla schermata di blocco;

Lens, che permette di cercare per immagine o con la fotocamera;

Scorciatoie per Lens, attraverso cui si accede facilmente alla funzionalità di Lens preferita per tradurre, acquistare o trovare soluzioni con la fotocamera.

Per l’applicazione Google Maps, invece, i widget sono due:

Percorsi frequenti, che mostra le indicazioni stradali o l’orario di arrivo prevista per i percorsi più frequenti

Cerca che, come suggerisce il nome, permette di cercare in Google Maps ristoranti, stazioni di servizio ed altro.

I widget possono essere inseriti nella lock screen di iOS 16 solo una volta aggiornate le relative applicazioni: per quanto riguarda Google Maps, l’applicazione deve essere aggiornata alla build 6.40.

Mappe e Ricerca si aggiungono a Gmail, News, Drive e Chrome che erano già stati aggiornati in precedenza con i relativi widget per la schermata di blocco.