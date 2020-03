Google: in arrivo un nuovo Chromecast Ultra basato su Android TV e con telecomando

Secondo quanto riferito da 9to5google,Google avrebbe in programma di lanciare una nuova generazione di Chromecast Ultra, che dovrebbe includere delle interessanti novità. A quanto pare infatti il dongle sarà basato su Android TV, con un'aggiunta importante: un telecomando esterno.

Attualmente il dispositivo è noto internamente con il nome in codice "Sabrina", ed ovviamente dovrebbe supportare anche la riproduzione di contenuti in 4K HDR, mentre la connettività sarà garantita dal Bluetooth e WiFi. A livello estetico, il nuovo Chromecast Ultra sarà molto simile al primo modello, mentre il telecomando riprenderà il design del controller di Daydream View, con tanto di pulsante per attivare Assistant e quindi controllare la riproduzione con la voce.

Secondo quanto emerso, il telecomando potrà essere programmato anche per la televisione. Non è chiaro quando sarà presentata e lanciata, dal momento che il Google I/O 2020 di maggio è stato cancellato per il Coronavirus.

La fonte di 9to5Google sottolinea anche che attraverso questo lancio Google intende colmare il gap che si è creato con altri dongle di questo tipo, che consentono agli utenti di accedere a tutti i servizi on demand come YouTube TV, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ed altri.

Google, in risposta ad una richiesta di commento dal sito, non ha voluto rispondere.