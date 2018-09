Google ascolta le idee degli adolescenti: borse di studio fino a 50.000 dollari

E' appena stato aperto il sito ufficiale italiano di Google Science Fair, il concorso di Google che premia gli adolescenti tra i 13 e i 18 anni ascoltando le loro idee. In palio borse di studio fino a 50.000 dollari e interessanti attività educative.

"Trova un problema che vorresti risolvere. Trova delle idee e scegli quelle migliori. Approfondisci la tua soluzione facendo un test. Condividi i tuoi risultati". Ci accoglie così il sito ufficiale del progetto, che si prefigge l'obiettivo di promuovere le idee degli adolescenti, che purtroppo vengono spesso poco considerate.

Infatti, contrariamente a quanto pensano alcune persone, la fascia d'età tra i 13 e 18 anni può svolgere un ruolo chiave nel processo d'innovazione, portando idee nuove e mai realizzate prima. In tal senso, Google mostra degli esempi di idee raccolte negli anni passati, tra cui la sveglia in grado di farci alzare senza emettere alcun suono, una torcia in grado di accendersi con il solo calore della mano e molto altro.

Per questo motivo, la società californiana invita tutti gli adolescenti a proporre le proprie idee. Molti i premi in palio: a partire da una borsa di studio dal valore di 50.000 dollari fino a dei tour nelle strutture della stessa Google, di LEGO e di Virgin Galactic. Per tutti i dettagli in merito, vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale. Ovviamente, possono partecipare anche gli adolescenti italiani. Le iscrizioni chiuderanno il prossimo 12 dicembre 2018, mentre le premiazioni sono previste per maggio 2019.