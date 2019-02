Google Assistant arriva su NVIDIA Shield TV, i comandi supportati

NVIDIA annuncia oggi l'arrivo di Google Assistant, l'assistente digitale di Google, già definito da molti uno dei migliori del mercato, su NVIDIA Shield TV.

Un arrivo che rende l'esperienza d'intrattenimento casalingo ancora più divertente e personalizzata. Gli utenti, tramite i comandi vocali (Google Assistant infatti si attiva tramite il semplice comando "Ok Google") potranno chiedere consigli sui film più popolare, ma anche effettuare ricerche e controllare il dongle direttamente con la voce, senza utilizzare in alcun modo il telecomando.

La NVIDIA Shield TV inoltre potrà essere collegata anche ad altri dispositivi casalinghi come NEST Camera o Google Home Mini, il tutto per avere la casa ancora più connessa. Ad esempio lo smart speaker potrà essere utilizzato per controllare la riproduzione dei film su NVIDIA Shield TV da Netflix, ma è supportato anche Prime Video. Gli utenti potranno anche abbassare il volume, mettere in pausa, stoppare la riproduzione e ricominciarla. Basta semplicemente dire "Ok Google" per attivare l'ascolto di Google Assistant ed il gioco è fatto.

Di seguito una lista dei comandi annunciati dalla stessa NVIDIA:

Comandi base

“Accendi SHIELD”

“Spegni SHIELD”

“Apri [nome dell’app] su SHIELD”

Controllo del volume

“Imposta il volume al 50% su SHIELD”

“Alza/Abbassa il volume su SHIELD”

“Mute/unmute volume on SHIELD”

Opzioni di riproduzione

“Riproduci [nome dello show su Netflix] su SHIELD”

“Riproduci [nome della canzone] su [nome dell’app] su SHIELD”

“Apri [nome del canale] su YouTube TV sulla SHIELD”

“Riproduci [titolo del video] su YouTube sulla SHIELD”

“Metti in pausa su SHIELD”

“Riproduci su SHIELD”

Foto e Smart Home

“Mostra le mie foto dell’Egitto su SHIELD”

“Mostra le mie foto dell’ultimo weekend su SHIELD”

“Abbassa le luci”

“Imposta la temperatura a 21 gradi”

Queste nuove opzioni saranno disponibili questo mese su SHIELD.