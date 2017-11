Google Assistant arriva ufficialmente anche in Italia

arriva finalmente inin maniera ufficiale, nonostante le ultime comunicazioni parlassero del 15 novembre come data di attivazione del servizio.

E’ Google stessa a rilasciare la notizia attraverso il proprio portale ufficiale: “Google Assistant è disponibile in diverse lingue in giro per il mondo, ma siamo lieti di annunciare che questa settimana verranno aggiunte gradualmente nuove lingue, tra cui lo spagnolo e l’italiano. Ti basterà pronunciare il comando “Ok Google” e conversare con l’assistente vocale“. Per attivare l’assistente vocale, possiamo tenere premuto il pulsante home e attendere il suono tipico di Assistant oppure richiamarlo con il comando vocale “Ok Google”.

La nuova funzione è già in fase di roll out. Vi ricordiamo che Google Assistant è disponibile per dispositivi con Android 6.0 o superiore.