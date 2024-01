Google Assistant potrebbe diventare Bard: rebrand in arrivo?

Dopo aver trattato la futura rimozione di 17 funzioni di Google Assistant, è già arrivato il momento di tornare a fare riferimento in questa sede all'assistente vocale di casa BigG. Infatti, i rumor stanno iniziando a delineare uno scenario in cui potrebbe avvenire un rebrand in Google Bard.

A tal proposito, come riportato anche da 9to5Google e Wccftech, la società di Mountain View starebbe cercando di rendere tutto più semplice e "snello", evitando dunque di utilizzare troppi nomi per il servizio legato all'assistente personale. D'altronde, l'avvento dell'intelligenza artificiale sta cambiando in modo importante anche questo ambito.

Insomma, mentre gli utenti stanno aspettando un'integrazione di Bard in Assistant, sembra che in casa Google si stia già pensando di rinominare tutto semplicemente in "Bard". Da dove provengono queste voci di corridoio? 9to5Google ha scovato nel file APK delle potenziali indicazioni in tal senso. D'altronde, un rebrand di questo tipo sembrerebbe avere senso in termini di semplificazione.

Questo chiaramente non significherebbe, al netto di quanto indicato in apertura, che le funzioni di Google Assistant vengano messe da parte, ma semplicemente che ci sia una "fusione" tra i due servizi. Ci sarà realmente un rebrand? Staremo a vedere: per il momento, come ben potete immaginare, non c'è nulla di ufficiale.