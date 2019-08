Google Assistant batte Siri ed Alexa in un test d'intelligenza

Un nuovo studio effettuato da Loup Ventures suggerisce che Google Assistant è ad oggi l'assistente vocale più intelligente del mercato, a discapito di Siri di Apple ed Alexa di Amazon, che però stanno recuperando terreno.

Assistant, nel test d'intelligenza effettuato, ha risposto correttamente ad oltre il 90% delle domande.

Loup Ventures ha effettuato il test in maniera abbastanza semplice, ovvero chiedendo ai tre assistenti personali circa 800 domande uguali. In termini di comprensione Google Assistant, Siri ed Alexa si sono comportati in modo simile, ed hanno fatto registrare une percentuale rispettivamente del 100 percento, 99,8 percento e 99,9 percento.

Quando si è trattato di rispondere alle domande, Assistant ha riportato un tasso d'errore davvero molto basso a dispetto di una precisione di risposta del 99,2 percento. In confronto, Siri di Apple ha risposto correttamente solo all'88,1 percento, mentre Alexa di Amazon si è fermata addirittura al 79,8 percento.

Nonostante i dati diversi però, tutti e tre gli assistenti hanno riportato notevoli miglioramenti rispetto ai risultati dello scorso anno. Nel 2018, infatti, nell'ambito dello stesso studio Assistant aveva risposto correttamente solo all'86% delle domande, contro il 97% di Siri ed il 61% di Alexa.

Loup Ventures ha spiegato che non ha incluso l'assistente Cortana di Microsoft nello studio di quest'anno a causa delle modifiche apportate dallo sviluppatore di Redmond. La società infatti a Gennaio ha dichiarato che non vede più Cortana come un concorrente di Alexa o Google Assistant.