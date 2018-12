Google Assistant e Bixby in arrivo sulle TV Samsung?

Secondo quanto riportato da Variety, il CES 2019 di Samsung potrebbe vedere gli assistenti vocali tra i principali protagonisti. La rivista riferisce che il colosso coreano avrebbe intenzione di portare Google Assistant e Bixby, l'assistente proprietario, sui propri televisori.

L'idea di base è permettere agli utenti di scegliere quale utilizzare, che rappresenta senza dubbio una mossa saggia da parte di Samsung, soprattutto se si conta che Bixby ancora non è arrivato in tutti i mercati (in Italia la beta è stata lanciata solo qualche giorno fa) e necessita di alcune migliorie per arrivare al livello di Assistant, che proprio un recente studio ha etichettato come il migliore del mercato.

Gli aggiornamenti per i TV non saranno limitati solo all'assistente vocali. Samsung avrebbe registrato vari marchi che lasciano presupporre il lancio di una nuova tecnologia audio per i televisori. I coreani si starebbero concentrando sul suono spaziale ed il volume intelligente per ottimizzare la resa audio dei contenuti. L'obiettivo è permettere ai televisori di regolare le impostazioni audio a seconda dell'ambiente in cui si trovano.

L'audio rappresenta senza dubbio un aspetto importante dell'esperienza utente, ma Samsung evidentemente sarebbe anche conscia del fatto che l'integrazione di Assistant o Bixby potrebbe aprire le porte all'integrazione dei TV nell'ambiente della smart home e domotica.