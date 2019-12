Google Assistant farà da interprete: arrivano le traduzioni in tempo reale

Google sta trasformando in realtà i desideri di milioni di utenti grazie all'arrivo su Android ed iOS della "Modalità interprete" di Google Assistant. La funzionalità non ha bisogno di grosse presentazioni, in quanto il nome dice tutto, ma è comunque doveroso parlarne in quanto potrebbe segnare una vera e propria rivoluzione in ambito tech.

Gli utenti non dovranno fare altro che dire "Ehi Google, aiutami a parlare spagnolo" o "diventa il mio traduttore spagnolo", e l'IA fornirà traduzioni in tempo reale nella lingua scelta delle frasi che si pronunciano. Aspetto interessante è che le traduzioni saranno sia pronunciate che mostrate sullo schermo: di fatti Assistant non sarà solo un interprete in tempo reale, ma anche un professore di lingue o un sistema di allenamento per la pronuncia.

La modalità interprete mostrerà anche delle risposte intelligenti sotto la traduzioni per portare avanti la conversazione in maniera fluida.

Il rollout è già iniziato da ieri. Secondo quanto riportato da varie testate, supporterebbe circa 44 lingue, e sarebbe disponibile sia su Android che iOS: sul sistema operativo di Apple è necessario installare l'applicazione dedicata di Assistant, mentre sui dispositivi basati sul robottino verde la novità sarà integrata lato software.

Come sempre, vi invitiamo a farci sapere cosa ne pensate tramite i commenti.